Байден відвідає саміт G7, де обговорять «непохитну підтримку України», - Білий дім

У Білому домі анонсували участь президента США Джо Байдена у саміті лідерів країн G7, який пройде 13-14 червня в Італії. Очікується, що лідери держав обговорять "низку найактуальніших глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку України".

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначила Жан-П'єр, серед іншого учасники саміту обговорять підтримку України у її протистоянні повномасштабній агресії РФ.

"Лідери розвиватимуть зусилля, спрямовані на використання заморожених суверенних активів Росії для допомоги Україні, а також дії, спрямовані на подальше покарання Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", - розповіла речниця Білого дому.

Крім цього, учасники саміту порушать й інші питання. Зокрема, обговорять економічну безпеку та збалансованість, підтримку країн, що розвиваються, зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров'я.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії.

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