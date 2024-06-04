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На Саміті миру будуть обговорювати залучення до переговорів РФ, - Bloomberg

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Участь РФ у мирних перемовинах обговорюватимуть на зустрічі в Швейцарії

Залучення російських представників до мирних переговорів будуть обговорювати на Глобальному саміті миру, що відбудеться в Швейцарії 15-16 червня.

Про це пише видання пише Bloomberg із посиланням на проєкт документа, до якого редакція має доступ, передає Цензор.НЕТ.

В документі йдеться, що саміт присвячений трьом напрямам - питанням ядерної та продовольчої безпеки, а також поверненню полонених і викрадених дітей. Зокрема, на Саміті мають задвердити такі принципи:

  • Об’єкти ядерної енергетики мають бути безпечними, а будь-яка загроза використання ядерної зброї є "неприпустимою".
  • Продовольчу безпеку має гарантувати вільне судноплавство у Чорному та Азовському морях.
  • Усі військовополонені мають бути звільнені, включно з усіма викраденими дітьми та іншими цивільними.

Крім того, зустріч у Швейцарії спрямована на те, щоби прокласти шлях до залучення російських офіційних представників до майбутніх переговорів після досягнення угоди щодо трьох напрямів конференції.

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Хоча російські посадовці й не запрошені на зустріч, у проєкті йдеться про те, що для припинення війни мають залучати всі сторони.

"Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників російської федерації", - цитує Bloomberg документ, який ще можуть змінити.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Andrew Moon
    Без кацапів всі війни закінчаться.
  • Kravchenko Igor
    Балаболи які сидять у Польщі, більше нікому
  • Sharl
    Якщо б навіть плешивого гітлера і запросили він би засцяв приїхати тому що Швейцарія приєднана до римського статуту і може заарештувати людожера. А всякі небензі нам там непотрібні…. До речі я би не запрошував на саміт країни (і відмовив їм у присутності) які вирішили прислати на саміт якихось другорядних клерків. Наприклад Індія збирається надіслати заступника секретаря МзС, ну і на йух він там потрібний???
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