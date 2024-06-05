Окупанти обстріляли Херсон. Поранено місцевого мешканця
4080
Пізно ввечері 4 червня російські загарбники обстріляли Корабельний район міста Херсон. 63-річний чоловік зазнав поранень. Він у важкому стані.
Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після 21:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Корабельний район Херсона.
"До однієї з херсонських лікарень у важкому стані ушпиталено чоловіка 63 років", - розповів Мрочко.
Посадовець додав, що на момент російського обстрілу потерпілий чоловік перебував у гаражі на власному подвір'ї.
Нагадаємо, що вдень 4 червня ворог обстрілював Корабельний район Херсона. Люди не постраждали. Снарядами побило дахи, вікна, балкони житлових будинків.