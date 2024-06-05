Окупанти обстріляли Херсон. Поранено місцевого мешканця

Пізно ввечері 4 червня російські загарбники обстріляли Корабельний район міста Херсон. 63-річний чоловік зазнав поранень. Він у важкому стані.

Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після 21:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Корабельний район Херсона.

"До однієї з херсонських лікарень у важкому стані ушпиталено чоловіка 63 років", - розповів Мрочко.

Посадовець додав, що на момент російського обстрілу потерпілий чоловік перебував у гаражі на власному подвір'ї.

Нагадаємо, що вдень 4 червня ворог обстрілював Корабельний район Херсона. Люди не постраждали. Снарядами побило дахи, вікна, балкони житлових будинків.

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