Завдяки Глобальному саміту миру ми можемо реально наблизити довготривалий і справедливий мир для України, - Зеленський
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Одним із ключових кроків на шляху до миру є повернення полонених і депортованих, зокрема дітей, викрадених Росією на окупованій частині України та вивезених з рідної землі.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває, руйнує, намагається знищити наше майбутнє. Але ми сильніші. Маємо зробити все від нас залежне, щоб кожна українська дитина була вдома – щаслива, з рідними та в безпеці. Світ має достатньо сили, достатньо лідерства, щоб допомогти й відновити справедливість, повернувши українців та українок – маленьких і дорослих – додому", - підкреслив Зеленський.