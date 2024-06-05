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Завдяки Глобальному саміту миру ми можемо реально наблизити довготривалий і справедливий мир для України, - Зеленський

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Саміт миру наблизить справедливий мир для України, - Зеленський

Одним із ключових кроків на шляху до миру є повернення полонених і депортованих, зокрема дітей, викрадених Росією на окупованій частині України та вивезених з рідної землі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває, руйнує, намагається знищити наше майбутнє. Але ми сильніші. Маємо зробити все від нас залежне, щоб кожна українська дитина була вдома – щаслива, з рідними та в безпеці. Світ має достатньо сили, достатньо лідерства, щоб допомогти й відновити справедливість, повернувши українців та українок – маленьких і дорослих – додому", - підкреслив Зеленський.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Яким чином цей глобальний пшик саміт може наблизити реальний та ще й довготривалий мир?????!!! Це питання мене цікавить вже три останні місяці, але ні здоровий глузд, ні навіть буйна фантазія відповіді не дають.
  • Small Jerboa
    Скільки там про цій "саміт миру" вони долдонят - пів року, чи більше?
    Передбачаю:
    На наступний день, після його закінчення - ЖОДНОГО СЛОВА НЕ БУДЕ!
    Жодних висновків, жодних результатів не оголосять.
    МИТТЄВО все забудуть, як його "не було".
    Бо результатів ніяких не буде.
    Як вже неодноразово було за ці два роки.
  • Алексей Алексей 4ea238aa
    Ты хочешь досидеть до второго срока, больше тебя ничего не интересует! Пошёл *****!
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