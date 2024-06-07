Новини

На Київщині внаслідок ворожої атаки горить промисловий об’єкт. ВIДЕО

16 12115

У Київській області через атаку російських терористів сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО", - йдеться в повідомленні.

Кравченко додав, що внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області.

"Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі лунають вибухи, - Труханов

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Amber
    Собачий сказ у кацвпів і не лікуються 😡
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Зате у нашого "керівника" суцільні екскурсії і гастролі по світу.
  • Vi Wa
    надо тебя с нелегитимным ИО на Саммит Жира с туалетными бумажками "о мире" отправить, заодно в космос, как делал совок «Послання "Мир", "Ленін", "СРСР"» в 1962. Эффект одинаковый
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини