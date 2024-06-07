Новий пакет військової допомоги від США: боєприпаси для HIMARS, артснаряди, ракети для HAWK, Stinger та Javelin, - Associated Press

США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 225 млн доларів, до якого увійдуть, зокрема, зенітні ракети Stinger і боєприпаси для HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

При цьому журналісти зазначають, що про відповідні плани Вашингтона розповіли офіційні особи США на умовах анонімності, оскільки допомога, про яку ще не було оголошено публічно, перебуває на стадії обговорення.

Що міститиме новий пакет допомоги?

Попри це американські високопосадовці зазначили, що озброєння із нового американського пакета Сили оборони України зможуть використати для завдання ударів по "цілям, що становлять загрозу, всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

Зокрема, за попередньою інформацією, до пакета увійдуть:

боєприпаси для артилерійської ракетної системи HIMARS;

мінометні системи;

низку артилерійських снарядів

ракети для системи протиповітряної оборони HAWK

зенітні ракети Stinger,

протитанкові системи Javelin і AT-4,

бронетехніку,

патрульні катери та інше.

Також відомо, що новий пакет допомоги надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, які дозволяють вилучати системи і боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли швидко відправитися на фронт.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден може найближчим часом оголосити про новий пакет допомоги для України.

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