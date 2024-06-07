Захоплені Росією території на Харківщині не є стратегічно важливими з погляду загального перебігу війни в Україні, - заступник радника з національної безпеки США Файнер

Українські захисники зуміли зупинити наступ армії РФ у Харківській області, тож Сполучені Штати не вважають захоплення Росією додаткових територій стратегічно важливими з погляду загального перебігу війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив заступник радника з національної безпеки США Джонатан Файнер.

Він додав, що головна задача наразі полягає у тому, щоб США та їхні союзники доправляли необхідну військову допомогу в Україну якомога скоріше.

"Я вважаю, що, ймовірно, є надмірна частка негативу та песимізму щодо того, скільки насправді досягла Росія у своєму власному наступі на північ від Харкова. Росії вдалося захопити вузьку смугу території в основному вздовж свого кордону, яку ми не вважаємо – і я не думаю, що Україна вважає – стратегічно важливою з погляду загальної траєкторії війни. Вони вклали величезні ресурси в спроби захопити цю територію, вони заплатили за це величезну ціну", – зазначив Файнер.

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Він додав, що українські захисники зупинили російських загарбників всього за кілька кілометрів від кордону з Росією

"Тож я не думаю, що ми розглядаємо це як період стратегічної небезпеки, попри всі складності зараз на полі бою. І я думаю, що наша робота зараз полягає в тому, щоб ресурси, які ми отримали, і які надають інші країни в коаліції, якнайшвидше надходили в Україну", - наголосив Файнер.

Відтак результат війни в Україні буде принаймні частково визначений не конкретним перебігом боїв, а роботою військово-промислового комплексу ворогуючих сторін та їхніх союзників.

Файнер зазначив, що найбільш необхідними на даному етапі війни є засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

"Тож це буде змагання, яке відбуватиметься на полі бою. Це також буде змагання, яке відбудеться на наших фабриках, на фабриках у Європі, на фабриках в Україні, де ми запускаємо спільне виробництво. Боєприпаси та ракети для протиповітряної оборони... це дві найважливіші речі, які ми можемо надати зараз, але ми просто не виробляємо їх достатньо", - додав він.

Крім того, він вважає, що Росія не змінила своїх амбіцій щодо домінування над Україною, Попри втрату, за підрахунками США, 350 тисяч військових вбитими та пораненими, Москва не показує реального прагнення до закінчення війни "на умовах, які були б прийнятними для міжнародної спільноти чи України, які поважають основоположні принципи Статуту ООН, суверенітет, територіальну цілісність".

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Відтак, стратегічна мета наразі полягає у тому, щоб не дати Росії відчувати, наче час на її боці, і вона могла б знищити Україну, продовжуючи чинити тиск на неї та її союзників. Ухвалення пакета додаткової допомоги США Україні має велике значення з цього погляду.

На додаток, каже Файнер, на липневому саміті НАТО у Вашингтоні буде зроблено "низку кроків і зобов’язань, які також продемонструють довгострокову перспективу" й довгострокову підтримку Сполученими Штатами України. Це має продемонструвати Москві, що вона "не може просто виграти час".

Водночас посадовець висловив впевненість, що ні український уряд, ні українське суспільство не готові погодитися на угоду з Росією, яка б передбачала продовження окупації росіянами частини української території.

Сполучені Штати поважають це й не вважають за доцільне розглядати будь-яку угоду з Росією, яка не відповідає інтересам України.

"Я завжди нагадую людям про це, зробіть крок назад і подумайте про те, де ми були в цьому конфлікті два роки тому, два з половиною роки тому, коли він тільки починався. Якби ви сказали два роки тому, що через два з половиною роки цього конфлікту Росія та Україна все ще воюватимуть на більш-менш тій самій території, де вони воювали перед тим, знаєте, з 2014 по 2022 рік, я думаю, люди б вважали це величезним провалом, враховуючи амбіції Росії щодо цієї війни", - підсумував Файнер.