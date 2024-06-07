Українським енергетикам знадобляться тижні, місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, - Кудрицький

Наразі на ТЕС та ГЕС спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Конкретно в цьому моменті – у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях – масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена", – зазначив Кудрицький.

Він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це – наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.

"І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше – місяці, іноді – роки", - наголосив Кудрицький.

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