Новини

Українським енергетикам знадобляться тижні, місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, - Кудрицький

4 72759
Атака на Слов’янську ТЕС 5 травня

Наразі на ТЕС та ГЕС  спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Конкретно в цьому моменті – у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях – масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена", – зазначив Кудрицький.

Він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це – наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.

"І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше – місяці, іноді – роки", - наголосив Кудрицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укренерго: Днями в роботу вийде додатковий блок на АЕС. Це на два тижні покращить ситуацію

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Олександр Гуменюк 62b65d4d
    вам гнидам, і століття буде мало для деребану....
  • Тонка червона лінія
    Щоби вирішити проблему із маневреною електрогенерацією зебілам у владі просто потрібно роздати всім бажаючим інвесторам дозволи на спорудження мініелектростанцій (незалежно від джерела енергії) та їх підключення до єдиної енергосистеми України із правом продажу виробленої електроенергії на енергоринку.
    І тоді, О чудо!, ніяких довгих місяців, не кажучи про роки, щоби забезпечити український народ електрикою навіть в умовах війни і ракетних обстрілів зі сторони пітьми, не потрібно буде.
  • Pavel Bortsevych
    Лучше пусть расскажет сколько денег вбухал на якобы на защиту объектов генерации. И сколько лет ему бы пришлось сидеть, если б Украина была бы правовым государством
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини