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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 516 080 осіб (+1080 за добу), 7834 танки, 13 497 артсистем, 15 096 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 516 080 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13497 (+64) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка   ‒ 2238 (+8)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої техніки та методична ліквідація окупантів поблизу села Урожайне на Донеччині. ВIДЕО бою

Втрати росіян за добу

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Анатолий Воробей b9b3d431
    О, ще одно корито рашистське заібаш..., вибачаюсь, задвухсотили. Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
  • Pawlo Kit
    Арта! Дуже добре
  • Vitaliy Kasenkov
    Танки засумували, корита взбадьорились.
    Наземка перша травнева тисяча і 59 тисяч з початку війни.
    ББМ 4 тис ствольна арта 5 тисяч з початку року.
    Чумардоси схаменіться, бо такими темпами до вівторка в Рязань не попадемо.
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