Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 516 080 осіб (+1080 за добу), 7834 танки, 13 497 артсистем, 15 096 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 516 080 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8)