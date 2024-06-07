Зеленський відвідає Німеччину 11 червня та виступить у Бундестазі, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, відвідає Німеччину. Там він виступить з промовою перед німецьким парламентом і візьме участь у конференції з відновлення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як зазначається, у вівторок і середу, 11 та 12 червня відповідно, у Берліні відбудеться конференція щодо відновлення України. Серед організаторів даного заходу - Федеральне міністерство закордонних справ. Очікується там присутність президента України.

Зеленський має виступити з промовою в Бундестазі. Для цього нардепи мають зібратися на позачергову сесію.

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Німецьке видання додало, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, він вперше особисто виступить у Бундестазі.

Чи буде президент України проводити зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом - поки невідомо.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. Він обговорить із Макроном війну РФ проти України, а також потреби Києва.

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