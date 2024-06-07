У Росії заявили про знищення нібито українських безпілотників над окупованим Кримом, Азовським морем та трьома областями

Міноборони Росії заявило, що вночі 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що російська ППО знищила або перехопила одинадцять БПЛА над Кримським півостровом, вісім дронів над акваторією Азовського моря, шість дронів над територією Краснодарського краю; два безпілотники над територією Бєлгородської області та один над територією Ростовської області.

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