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Наразі можливості блекауту в Україні не передбачається, - "Укренерго"

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Блекауту в Україні не буде

Компанія "Укренерго" наразі не передбачає можливості повного блекауту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявили в "Укренерго".

"Блекаут - це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи", - зазначили в компанії.

Там закликали не плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які "Укренерго" саме для того і застосовує, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Укрэнерго должно за свои десятикратные евопейские зарплаты и премии к ним (за поднятие цен почти на 2/3) объяснить, какой сейчас баланс по дням и часам, какое потребление по всем группам, каких %% и кому не хватает и как с этими %% соотносится отключение света 16 часов из 24. А если одним отключают 16-24, а другим не отключают вообще, то надо ещё объяснить, чем эти другие белее (или зеленее) остальных.
  • Garinich
    Мені теж дуже полегшало, виявляється світло по 6 годин на день це норма.
  • Andriy L
    Ні, то все по плану було
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