Наразі можливості блекауту в Україні не передбачається, - "Укренерго"

Компанія "Укренерго" наразі не передбачає можливості повного блекауту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявили в "Укренерго".

"Блекаут - це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи", - зазначили в компанії.

Там закликали не плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які "Укренерго" саме для того і застосовує, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", - йдеться в повідомленні.

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