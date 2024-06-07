Внаслідок атаки ракетами та дронами об’єкти енергетики України не постраждали
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Внаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.
"Унаслідок нічної атаки російських військ уражених об'єктів енергетики немає. На щастя, під час останньої атаки немає уражених об'єктів енергетики", – зазначив він
Колісник додав. що ворог не полишає спроб завдати максимальних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури з метою повного знеструмлення.
Нагадаємо, у ніч на 7 червня ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС та ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". ППО збила 5 крилатих ракет та 48 ударних БпЛА з 53.