Випускникам будівельного коледжу в окупованому Луганську виписали "бойові" повістки
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Загарбники на окупованих територіях продовжують приховану "мобілізацію".
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"У Луганську випускників місцевого будівельного коледжу зібрали і разом доставили до військкомату ніби для уточнення облікових даних. За підсумком, одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами очільника області, окупаційна адміністрація передала російському інвестору ще п’ять вугледобувних підприємств
"Знову за символічну суму і за відсутності конкурентних торгів. Тож, на скорочення штату та інші проблеми очікують гірники шахт "Молодогвардійська", "Червоний Партизан", імені Баракова, "Суходільська-Східна", "Харківська", - додав Лисогор.