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Випускникам будівельного коледжу в окупованому Луганську виписали "бойові" повістки

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В окупованому Луганську випускникам коледжу виписали бойові повістки

Загарбники на окупованих територіях продовжують приховану "мобілізацію". 

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Луганську випускників місцевого будівельного коледжу зібрали і разом доставили до військкомату ніби для уточнення облікових даних. За підсумком, одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами очільника області, окупаційна адміністрація передала російському інвестору ще п’ять вугледобувних підприємств

"Знову за символічну суму і за відсутності конкурентних торгів. Тож, на скорочення штату та інші проблеми очікують гірники шахт "Молодогвардійська", "Червоний Партизан", імені Баракова, "Суходільська-Східна", "Харківська", - додав Лисогор.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Alex Nosov dd1cb531
    Помнится как даунбаситы хвастались что когда наконец к ним придет разия то для них вайна закончится. Ню-ню
  • Євген cd8db603
    Хай всі здохнуть !
  • Ярослав Кийко
    "одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки" - невже так буває?
    Ну зовсім озвіріли окупанти
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