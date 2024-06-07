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59% українців досі довіряють Зеленському, 36% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Яка динаміка довіри українців до Зеленського? Опитування КМІС

Рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського поступово знижується з лютого 2022 року. Станом на травень 2024 року більшість опитаних довіряють главі держави.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському.

Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

"Станом на травень 2024 року 59% довіряють В. Зеленському, 36% – не довіряють", - зауважили соціологи.

Рівень довіри Зеленського - опитування КМІС

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 49% українців заявили про погіршення ситуації із економікою за президентства Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Після вторгнення рівень довіри до президента Зеленського зріс до 90%, але до кінця грудня 2023 року упав до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%.

Рівень довіри Зеленського - опитування КМІС

Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% українців вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    ви жартуєте ??? ретин зе-н*ркомана, янелоха оманського там завищений мінімум у 10 раз !!!

  • ZoV KobZona
    Итак, весной 2019 года, когда публика проголосовала за клоуна, вы что же, думали, что он подучится и начнет что-то делать полезное? Или думали, что пациент, заработавший свои деньги в москве, начнет исполнять какие-то феноменальные номера на пользу Украине? Нет? А что вы думали, он будет делать? Не это ли, что делает сейчас? Это что же для вас стало откровением? Пойдем дальше. Осенью 2019 года, когда та же самая публика избрала монобольшинство опять же, состоящее из стентаперов, пранкеров и шлеперов, чего вы от них ждали? А после того, как их стадом погнали в Трускавец, для кого-то остались какие-то не закрытые вопросы? Если вы себе не строили каких-то глупых иллюзий, то должны были понимать, что это пришла братва, которая будет тащить все, что только можно, она будет об*ераться на каждом шагу и при случае, впрыгнет в роль Вити Янукевича, который в ноябре 2013 года, в Сочи, слил Украину за 3 миллиарда долларов. Так они все это последовательно делают все эти пять лет. И то, что они не сдали Украину, не их заслуга. Это случилось вопреки их действиям... https://dl-news.defence-line.org/?p=32202
  • Frol Fedoroff
    МАЯЧНЯ !!!
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