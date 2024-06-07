Байден не підтримав ідею Макрона щодо відправлення військових інструкторів до України

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував Джо Байдену відправити в Україну військових інструкторів. Але американський лідер відкинув пропозицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників, які ознайомлені зі змістом телефонної розмови між лідерами.

Макрон запропонував США направити до України військових інструкторів для навчання українських військ у зоні бойових дій. Цю пропозицію Макрон лобіював і раніше.

Байден висловив стурбованість потенційними наслідками відправлення військових з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

Politico зазначає, що саме Макрон лобіював відправлення коаліційних військ до України для навчання військовослужбовців задовго до того, як було досягнуто будь-якого консенсусу щодо такого кроку.

Нагадаємо, Макрон повідомив, що планується навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю і сформувати французьку бригаду.

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