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55% українців негативно оцінюють діяльність партії "Слуга народу", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Яка оцінка діяльності партії Слуга народу? Опитування КМІС

55% опитаних громадян України негативно оцінюють діяльність президентської партії "Слуга народу".

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії "Слуга народу" – 7% українців.

Водночас третина респондентів з-поміж опитаних, або 31%, оцінюють діяльність "Слуги народу" ні добре, ні погано.

Погано або дуже погано оцінили діяльність партії 55% громадян України.

Оцінка діяльності президентської партії
Оцінка діяльності президентської партії

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Яр Холодний
    - Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

    - Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

    *
    "Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
    - Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
    Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
    - Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

  • Kiev_Kiev_777
    Досить писати гадості за "ЗЕ" ! Я не встигаю їх лайкати !
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