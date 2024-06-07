55% українців негативно оцінюють діяльність партії "Слуга народу", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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55% опитаних громадян України негативно оцінюють діяльність президентської партії "Слуга народу".
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії "Слуга народу" – 7% українців.
Водночас третина респондентів з-поміж опитаних, або 31%, оцінюють діяльність "Слуги народу" ні добре, ні погано.
Погано або дуже погано оцінили діяльність партії 55% громадян України.