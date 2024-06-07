Глобальний саміт миру - це лише початок подальших переговорів щодо припинення війни в Україні, - президентка Швейцарії Амхерд

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Глобальний саміт миру є тільки початком подальших переговорів щодо припинення війни Росії проти України. За підсумками конференції не буде підписано мирної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Амхерд переконана, що для досягнення миру "обидві сторони повинні бути за столом переговорів", зазначивши, що Росія не бере участі в саміті.

"Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції", - наголосила вона.

Президентка Швейцарії додала, що Росія також може бути присутня на можливій наступній конференції.

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Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що на Глобальному саміті миру не обговорюватимуться мирні переговори.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

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