Режим Путіна не визнає меж. Йому недостатньо навіть Європи, - Зеленський
Російському диктатору Володимиру Путіну недостатньо навіть Європи. Наступними жертвами агресії РФ можуть стати країни Балтії, Балкани або Польща.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу перед Національними зборами Франції, передає Цензор.НЕТ.
"Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших", - наголосив він.
Глава держави назвав перелік можливих наступних цілей Росії. На його думку, це можуть бути країни Балтії, Польща, Балкани й не тільки.
"Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив", - додав президент.