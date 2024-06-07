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Громадянам, які вказали фейкові адреси у "Резерв+", можуть заблокувати рахунки, - ЗМІ

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За фейкові адреси у Резерв+ можуть заблокувати рахунки

Військовозобов'язаним, які вказали неправдиві дані щодо адреси у застосунку "Резерв+", можуть заблокувати рахунки.

Про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення у застосунку Резерв+ фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов’язаної особи. Так, належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою. Оскільки за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які дали у Резерв+ недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками", - пише видання.

Відтак, поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, може вважатися підтвердним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу.

Аналогічно – поштове повідомлення з відміткою про відсутність особи за адресою, вказаною при оновленні даних.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    що за чергова зе-н*ркоманська маячня ??? червона кацапо-совкова, комуно-нацистька, коцнтабірна так звана "прописка" давно скасована !! чи зе-влада будує совок ?! якщо так то почніть блокувати рахунки з 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 рр. !!!

  • Олег 1405a679
    А якщо на рахунку 20 тис борг, він також заблокується?
  • Gary Grant
    Тобто,якщо приперли повідомлення навіть на вірну адресу, і людини в цей момент вдома немає, то штраф чи що? 24/7 виглядати лист щастя від ТЦК?
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