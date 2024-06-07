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Президент Аргентини Мілей, найімовірніше, пропустить Глобальний саміт миру у Швейцарії, - ЗМІ

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Володимир Зеленський та президент Аргентини Хав'єр Мілей

Президент Аргентини Хав'єр Мілей, швидше за все, не відвідає Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня. Він також скасував зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка була запланована на 19 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання La Nacion.

Зазначається, що Мілей вирішив скоротити свою десятиденну поїздку до Європи, яка мала розпочатися наступної середи.

"Президент не буде присутнім на Саміті миру 15-16 числа цього місяця, який відбудеться у Швейцарії й на який його запросив Президент України Володимир Зеленський", – йдеться у повідомленні.

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Вказано, що президент Аргентини вирушить до Європи 12-15 червня на зустріч лідерів країн "Групи семи", повернеться до Аргентини, а потім повернеться до Європи 22-24 червня для участі в окремих заходах.

"Зміна планів пов'язана з тим, що президент хоче бути в Аргентині на національні свята 17 і 20 червня, тому він повернеться (в Аргентину) 15-го числа і повернеться в Європу 22-го, щоб завершити своє турне", - зазначає видання.

17 червня у країні відзначають національний день латиноамериканської свободи, а 20-го - День прапора.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Yuri I 0e5ec1af
    Мілей на боці України. Але він людина ділова, як видно - і тому клав на Клоуна і його беззмістовний піар.
  • Анатолий Воробей b9b3d431
    Нацисти після розгрому ховались у його дідов в Аргентині, а цей сцить, бо ху...йло нападе.
  • BOITAN NICOLAE
    Також відмовилась приїхати представники Мексики.
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