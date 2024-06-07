Росіяни пошкодили або зруйнували 1080 пам’яток культури в Україні, найбільше - на Харківщині

За період з 24 лютого 2022 року до 25 травня 2024 РФ зруйнувала або пошкодила 1080 пам’яток української культурної спадщини. З них національного значення - 121, місцевого - 879, щойно виявлених - 80.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.

Російські загарбники зруйнували пам'ятки культурної спадщини у 18 областях. Найбільше випадків зафіксовано у Харківській області - 302.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури повідомило, що на деокупованих територіях України зазнали пошкоджень 1795 закладів культури.

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