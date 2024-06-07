Військовозобов’язаним за кордоном для отримання паспортів необхідно надати військово-облікові документи, - ЗМІ

Починаючи з 30 червня, військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років зможуть скористатися послугами ДП "Документ" лише після того, як покажуть свої військово-облікові документи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

"Прийняття у громадян за кордоном документів для оформлення й обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорту, у тому числі замість втраченого або викраденого, а також видачі документів філією чи представництвом за кордоном ДП "Документ", буде здійснюватися за новим порядком.

Ним встановлено, що оформлення паспорта громадянина України й закордонного паспорту чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів", - пише видання.

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Відповідно працівники установи, яка буде оформлювати паспорт, повинні перевірити, чи військово-облікові документи дійсні. Перевірка буде проводитись в "установленому порядку".

Також зазначається, що потрібно показати документ з позначкою, яка буде підтверджувати, що громадянин опинився за кордоном у законний спосіб.

Кабмін ухвалив постанову №648, якою погоджено реалізацію експериментального проєкту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції за межами України.

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Проєкт запрацює 30 червня 2024 року і діятиме до набрання чинності законом про надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Наразі за кордоном працюють 12 центрів "Паспортний сервіс": у Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Німеччині (Берлін, Кельн, Мюнхен), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччина (Братислава) та Італії (Мілан).

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

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24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".

6 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення видачі готових документів за кордоном.