Україна та Туреччина співпрацюватимуть у сфері реабілітації військовослужбовців

Україна та Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, заступниця міністра оборони провела зустріч із послом Туреччини Мустафою Левентом Більгеном.

"Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців. Його мета - створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. Тож дякуємо за підтримку та співпрацю", - зазначила Калмикова.

У пілотному проєкті, зокрема, йдеться про створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

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