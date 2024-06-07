Швейцарія виділила Україні на цифровізацію та електронне урядування понад 60 млн доларів

Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення Україні на цифровізацію та електронне урядування 58,7 млн ​​швейцарських франків (64 млн доларів) протягом наступних 4 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що в такий спосіб Берн просуває демократичні реформи та підтримує прозорість державних послуг в Україні.

Як зауважують, через російське повномасштабне вторгнення багато українців були вимушено переміщені. І щоб вони також мали доступ до державних послуг, такі послуги мають бути доступними в цифровому вигляді.

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Швейцарія надасть загалом 58,7 млн ​​швейцарських франків протягом періоду 2024–2028 років. Фінансування надходитиме з регулярного бюджету міжнародного співробітництва та буде зосереджено, зокрема, на проєктах у регіонах, які безпосередньо постраждали від війни.

Основну увагу буде приділено таким сферам: охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.

Підтримка Швейцарії та інших міжнародних партнерів просуває цифровізацію в системі державного управління та задовольняє наростальний попит на цифрові послуги, додали у пресслужбі.

Також там відзначили успіх застосунку "Дія", яким користуються понад 20 млн українців.

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Допомога Україні для цифровізації

У лютому 2023 року Євросоюз виділив 17,4 млн євро на розвиток цифрових послуг та покращенням обміну даними в Україні.

У грудні 2023 року США заявили, що виділять $150 млн упродовж п’яти років на подальшу цифрову трансформацію України.

У квітні 2024 року Уряд Великої Британії передав Міністерству оборони України комп’ютерну техніку для роботи з Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів "Оберіг".