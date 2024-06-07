На Сумщині евакуюють мешканців ще восьми прикордонних населених пунктів
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Ради оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію мешканців зі ще восьми населених пунктів прикордоння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
"На засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування ще у восьми населених пунктах із 10-кілометрової (прикордонної, - Ред.) зони здійснити евакуацію. Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - зазначив Артюх.
Нагадаємо, з Білопілля та Ворожби евакуйовано 1,5 тис. населення, в тому числі понад 200 дітей. Від початку року на Сумщині внаслідок обстрілів загинуло 50 людей.