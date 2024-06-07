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Ексначальник Рівненського ТЦК після скандального відео з поцілунками повернувся з фронту й отримав посаду комбрига, - ЗМІ

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Рівненський ексвійськком Олександр Ярмошевич

Колишній начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки з колегами-жінками на роботі, вже не на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ТСН.

Зазначається, що ексвійськком після розголосу написав рапорт на звільнення та попросився на фронт в одну з бойових бригад, але зараз він вже не на передовій, оскільки отримав нове призначення.

Видання пише, що Ярмошевич вже повернувся з передової. Він призначений командиром бригади в Ужгороді, де має створити й набрати людей в новий підрозділ.

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Скандал з рівненським військкомом

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах Збройних сил України заявили, що проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

На відео, яке ширилося у мережі, чоловік у військовій формі (нібито Ярмошевич) спершу цілується з однією жінкою у військовій формі, а потім - з іншою. Події відбуваються, імовірно, на робочому місці військового.

1 квітня стало відомо, що очільник Рівненського ТЦК після скандалу написав рапорт на переведення до бойової частини.

"Квартал 95" виступив з номером "Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів", в якому висміяли рівненського військкома.

"Європейська Солідарність" звернулася до СБУ та Офісу Генпрокурора щодо виступу "Квартал-95".

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Николай Влад
    Не довго він побував на фронті...
    На відміну, від простих солдат.
    Цікаво, за які заслуги його відпустили з фронта в тил, та ще й підвищили у званні?
    Поцілував, кого треба в командуванні?
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Ну, от. А говорять, що ротації немає. Місяць на передовій - і вже вдома.
  • Ярослав Кийко
    Зате тепер отримає УБД (якщо досі не мав).
    Пільги ніколи не бувають зайвими.
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