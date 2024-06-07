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Питання підвищення податків наразі не обговорюється, - Шмигаль

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Підвищення податків не обговорюють

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі Кабмін не обговорює питання підвищення податків.

Про це він заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків", - зазначив глава уряду.

Водночас, сказав Шмигаль, Кабмін звертатиметься до ВР по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.

Прем'єр нагадав, що Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

"Цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівель зброї та відповідної військової техніки. Тому цього року ми звертатимемося до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки і оборони... Але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, відповідні потреби будуть представлені додатково", - додав він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Pan Lipko
    Що у перекладі зі шмигальського: «із ОПи ще не дзвонили»
  • Mobilis in mobile
    І не збрехав, зверніть увагу. Не обговорюють. Просто затвердять підвищення, і все.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    значить, до кінця року податки підвищать у двічі....
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