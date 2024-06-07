Рашисти вдарили по Полтавщині: Є влучання у приватний будинок (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині.

Про це повідомив глава ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Згодом очільник області повідомив, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.

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