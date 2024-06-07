Виробник танків KNDS оголосив про створення філії в Україні, - ЗМІ

У п'ятницю, 7 червня, франко-німецький збройовий концерн KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні. Компанія вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro та BMFTV.

Зазначається, що KNDS - один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Група виробляє артилерійські системи, бойові танки (зокрема Leopard 1 та 2), а також САУ Caesar, які Франція постачає Києву.

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Вказано, що 7 червня KNDS та українська компанія ENMEK підписали дві декларації про наміри, в одній з яких йшлося про створення центру технічного обслуговування САУ Caesar. В другій йшлося про 3D-друк запасних частин.

Також було формалізовано контракт про передачу Україні ліцензійного виробництва снарядів калібру 155 мм.

Володимир Зеленський та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сьогодні мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі під Парижем.

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Нагадаємо, наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню і Борис Пісторіус оголосили, що завод вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській землі.