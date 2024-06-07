155-мм гаубиці, ракети до HIMARS та боєприпаси: Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги від США. ПЕРЕЛІК
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У США оприлюднили перелік зброї та обладнання, яке передають Україні в рамках нового пакету допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.
У Міноборони США наголосили, що цей пакет допомоги надасть додаткові можливості для задоволення найнагальніших потреб України.
Так, США передають Україні:
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм гаубиці;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 81-мм мінометні міни;
- бронетранспортери М113;
- причепи для перевезення важкого обладнання;
- берегові та річкові патрульні катери;
- протитанкові ракетні комплекси TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- набої та гранати для стрілецької зброї;
- боєприпаси для підриву;
- прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Раніше президент США Джо Байден оголосив, що Штати надають Україні пакет допомоги на $225 млн.