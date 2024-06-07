155-мм гаубиці, ракети до HIMARS та боєприпаси: Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги від США. ПЕРЕЛІК

У США оприлюднили перелік зброї та обладнання, яке передають Україні в рамках нового пакету допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

У Міноборони США наголосили, що цей пакет допомоги надасть додаткові можливості для задоволення найнагальніших потреб України.

Так, США передають Україні:

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм гаубиці;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

81-мм мінометні міни;

бронетранспортери М113;

причепи для перевезення важкого обладнання;

берегові та річкові патрульні катери;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

набої та гранати для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву;

прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше президент США Джо Байден оголосив, що Штати надають Україні пакет допомоги на $225 млн.

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