Новини

155-мм гаубиці, ракети до HIMARS та боєприпаси: Пентагон оголосив вміст нового пакету військової допомоги від США. ПЕРЕЛІК

7 27921
Пакет допомоги від США

У США оприлюднили перелік зброї та обладнання, яке передають Україні в рамках нового пакету допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

У Міноборони США наголосили, що цей пакет допомоги надасть додаткові можливості для задоволення найнагальніших потреб України.

Так, США передають Україні:

  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 81-мм мінометні міни;
  • бронетранспортери М113;
  • причепи для перевезення важкого обладнання;
  • берегові та річкові патрульні катери;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • набої та гранати для стрілецької зброї;
  • боєприпаси для підриву;
  • прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше президент США Джо Байден оголосив, що Штати надають Україні пакет допомоги на $225 млн.

Читайте: США надали Україні можливість протистояти ворожому вогню та стріляти у відповідь по військах РФ, - Остін

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleg K 0ff374ed
    Окорочков больше не будет, мразь казламордая. Четыре раза вас Америка вытаскивала из глубокой сраки, пятого не будет. Будете ягель жрать и чеченским кефиром запивать.
  • Олександр Томах
    Хаймарсам після перемоги будуть пам'ятники ставити.
  • Live without regrets
    Каби передати не планує? Бож горе-наполеон на 3му році війни неможе зробити срану бомбу.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини