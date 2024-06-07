Укрзалізниця зменшує споживання електроенергії за рахунок зміни графіка руху 74 приміських електропоїздів

З метою мінімізації споживання електроенергії залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. У разі покращення ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено.

В Укрзалізниці попросили вибачення та закликали уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.

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"Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно", - зауважили в УЗ.

Також там наголосили, що Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.

Нагадаємо, унаслідок ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі "Укргідроенерго" втратило майже половину потужностей.