Новини

Кабмін доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії: Відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель

2 08413
Чиновникам доручили економити електроенергію

Уряд ухвалив розпорядження, яким доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Промисловці закликали Шмигаля не збільшувати норматив із імпорту електроенергії для їх невідключення від електрики

Так, зазначив Шмигаль, міністерства, центральні органи виконавчої влади, ОВА мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

"Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення.

Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток - не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - підсумував прем'єр.

Читайте: Питання підвищення податків наразі не обговорюється, - Шмигаль

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Якби реально хотіли обмежити - вже б давно відключили та запломбували, а на рекомендації вище перераховані посадовці чхати хотіли. Вони звикли жити в комфорті за рахунок платників податків і не планують щось змінювати. Тому, ця маячня - чергова побрехенька для наївних і в уряді це чудово розуміють.
  • Nikol Kovalenko
    А у самих чиновников своего ума нет?
    Так за что тогда они получают миллионные зарплаты?
  • Старый Котяра 91554d72
    Тому і мільйонні зарплати, що свого розуму немає, зате великий талант вилизувати.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини