Окупанти атакували дроном автомобіль на Харківщині. Поранені дві жінки

Вдень 7 червня у селищі Козача Лопань Харківської області російські загарбники поцілили дроном в автомобіль. Постраждали дві жінки, які перебували у транспортному засобі.

Про це повідомила у Telegram Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, ворожа атака сталася близько 13:20. В автівці перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Обидві жінки зазнали поранень. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

У прокуратурі додали, що за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії.

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