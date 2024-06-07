Україна веде переговори з Туреччиною про оренду кораблів-електростанцій

Україна веде перемовини з Туреччиною щодо розміщення в ключових портах Одеси й Дунайського регіону плавучих електростанцій, щоб частково перекрити дефіцит електроенергії.

Про це розказав на пресконференції в п'ятницю голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У них є потужні кораблі, які видають, наприклад, 250 МВт. Ми вивчаємо питання про залучення трьох таких: в Ізмаїл, в Одесу і [порт] Південний. Вони дають по 250 МВт – ми, по суті, закриємо місто і по кілька районів", – сказав Кіпер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії: Відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель

"Ми транзитна область, у нас взагалі немає генерації. Ми залежимо від інших", – нагадав він.

За його словами, переговори поки що впираються в питання безпеки.