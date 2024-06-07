Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво бойових машин для України, - міністерка оборони Оллонгрен
Уряд Нідерландів передасть 400 мільйонів євро у шведський фонд на виробництво бойових машин піхоти для України.
Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише De telegraaf, інформує Цензор.НЕТ.
"Нідерланди виділять 400 мільйонів євро у шведський фонд із виробництва бойових машин піхоти для України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виробництво БМП буде здійснюватися переважно у Нідерландах.
Своєю чергою нідерландський мовник NOS повідомляє, що Амстердам шукає співпраці з іншими європейськими країнами та з нідерландською оборонною промисловістю.
Повідомляється, що Нідерланди співпрацюватимуть з Данією та Швецією у створенні бойових машин піхоти CV90 для України. Данія раніше вже зробила вибір на користь співпраці зі шведами.
"Європейські виробничі потужності повинні бути збільшені для України, але також і для нас самих", - заявила очільниця оборонного відомства країни Оллонгрен.
Крім цього, в Німеччині з'явиться європейський конвеєр зі складання ракет Patriot, в якому Нідерланди також беруть участь. Оллонгрен зазначила, що американський виробник дав дозвіл на будівництво Patriot в Європі.
Оллонгрен також повідомила, що уряд Нідерландів розробляє план дій для розширення оборонної промисловості у країні. Зокрема, 54 мільйони євро буде інвестовано в розробку дронів для збройних сил Нідерландів, а 25 мільйонів євро зарезервовано для стартапів на оборонному ринку.
Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що Україна отримає від союзників додаткове обладнання військового призначення на суму 175 млн євро.