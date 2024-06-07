Італію на Глобальному саміті миру представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні
Очільник зовнішньополітичного відомства Італії Антоніо Таяні візьме участь у Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.
Про це повідомляє El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.
"Я буду на мирній конференції щодо України", - повідомив глава МЗС Італії.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.
Додамо, що США на конференції представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.