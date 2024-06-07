Зеленський про російські погрози Франції: Це ще один аргумент на користь нашої сміливості

Погрози РФ у відповідь на заяви Франції щодо можливості відправлення військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливості партнерів Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський вважає, що російські п, виступаючи перед Національними зборами Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"І коли вчора з Росії прозвучали прямі погрози Франції – це стало ще одним аргументом на користь нашої сміливості. На користь того, щоб жодне зло у світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями", – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, що 4 червня речник російського посольства у Франції Олександр Макогонов назвав французьких інструкторів в Україні "законною ціллю". У французькому Міністерстві закордонних справ пообіцяли відповідь на заяву російського посадовця.