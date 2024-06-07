Новини

Зеленський про російські погрози Франції: Це ще один аргумент на користь нашої сміливості

1 91819
Володимир Зеленський

Погрози РФ у відповідь на заяви Франції щодо можливості відправлення військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливості партнерів Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський вважає, що російські п, виступаючи перед Національними зборами Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"І коли вчора з Росії прозвучали прямі погрози Франції – це стало ще одним аргументом на користь нашої сміливості. На користь того, щоб жодне зло у світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями", – заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон про удари французькою зброєю по РФ: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни

Нагадаємо, що 4 червня речник російського посольства у Франції Олександр Макогонов назвав французьких інструкторів в Україні "законною ціллю". У французькому Міністерстві закордонних справ пообіцяли відповідь на заяву російського посадовця.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Оно уже и за Макрона решает.
  • Пересічний українець 3af2245a
    З фотками із Франції щось не те.
    Чого Зеленського не зняли з зустрічаючими?
    Вилазить з якогось літака невідомо де.
  • Алекс Скела
    Як же ж ******** ці ігри Заходу з ******!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини