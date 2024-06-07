США закликали країни ООН підтримати позицію України на Саміті миру: Участь міжнародної спільноти матиме вирішальне значення

США в ООН закликали міжнародне співтовариство підтримати позицію України під час Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це заявив у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН заступник постійного представника США при Організації Роберт Вуд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Участь міжнародної спільноти в майбутньому Саміті миру для України, який приймає Швейцарія, матиме вирішальне значення для забезпечення нашої спільної мети – підтримання міжнародного миру та безпеки. Ми закликаємо всі країни підтримати прагнення України до справедливого й тривалого миру, що відповідає принципам і цілям Статуту ООН", - заявив американський дипломат.

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Він зазначив, що наступ РФ на Харків, а також продовження атак на мирні міста, ураження енергооб’єктів, житлових будинків, торговельних центрів в Україні лише підкреслює, що Путін не зацікавлений у мирі.

"Це також нагадує про його відданість незаконній завойовницькій війні – попри приголомшливі втрати", - додав представник США.

У цьому зв’язку дипломат висловив жаль, що Росія не підтримала переговори та готовність до тривалого миру.

"Ми сподіваємося, що це зміниться і дасть змогу успішно провести другий саміт уже за (конструктивною, – ред.) участю Росії",- зазначив представник США.

Він також наголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в її прагненні до справедливого й міцного миру, заснованого на положеннях Статуту ООН.

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"Ми продовжимо закликати до встановлення справедливості для жертв цієї загарбницької війни та домагатися відповідальності винних", - заявив представник США.

Раніше, президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Глобальний саміт миру є тільки початком подальших переговорів щодо припинення війни Росії проти України. За підсумками конференції не буде підписано мирної угоди.