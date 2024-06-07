Екснардепка, яка заробляла на ухилянтах $100 тисяч щомісяця, вийшла під заставу у 904 тисячі гривень

Колишня народна обраниця, яку підозрюють в оформленні інвалідності чоловікам призовного віку за хабарі, вийшла з-під варти. За неї було внесено заставу у 904 тисячі гривень.

Про це пише hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Офіційно правоохоронці не називають ім'я колишньої депутатки та її спільників. Проте джерело hromadske у правоохоронних органах підтвердило, що йдеться про ексдепутатку Ірину Сисоєнко.

Як зазначається, Голосіївський райсуд Києва призначив ексдепутатці Сисоєнко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 904 тисячі гривень. За даними джерел, Сисоєнко затримали ще минулого тижня, а запобіжний захід їй було обрано 3 червня. Повідомляється, що підозрювана внесла гроші та вийшла на волю.

Крім цього, спільнику, якого разом з ексдепутаткою спіймали під час передання "відкату", призначили тримання під вартою з альтернативою майже 250 тисяч гривень застави. Він також вийшов на волю.

А їхня спільниця, лікарка зі Львівщини, отримала запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

СБУ викрила екснардепку, яка зі спільниками продавала фіктивні довідки ухилянтам

Правоохоронці викрили угруповування, яке щомісяця заробляло близько 100 тисяч доларів на виготовленні фіктивних довідок про інвалідність. Його організатором називають колишню народну депутатку, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

"Прибуток" розподілявся між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.

"Клієнтами" були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

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