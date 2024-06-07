У Ferrexpo прокоментували заяву ДБР про завершення розслідування щодо топменеджменту Полтавського ГЗК

У ПрАТ "Полтавський ГЗК" з групи Ferrexpo прокоментували заяву Державного бюро розслідувань від 5 червня про завершення досудового розслідування у справі про нібито незаконний видобуток та збут корисних копалин на суму 400 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За цією справою у 2023 році ДБР висинуло підозри чотирьом посадовцям Полтавського ГЗК. Нібито вони у 2019-2021 роках "створили злочинне угруповання", яке здійснило незаконний продаж щебеневої сировини (нефракційного відсіву) на суму 400 мільйонів гривень, чим завдало державі збитків.

"Незаконність діяльності слідство визначає у тому, що нібито підприємство не отримувало окремого дозволу на видобуток щебеневої сировини, продавало її за заниженими цінами і що це нібито робилося з метою особистого збагачення менеджменту… Полтавський ГЗК не видобував і не продавав щебінь. Технологічний процес видобутку корисних копалин на підприємстві здійснюється у відповідності до затвердженого державними органами проєкту розробки родовища. Комбінат володіє спецдозволом на видобуток залізної руди і здійснює її видобуток, перероблення та збагачення відповідно до чинного спеціального дозволу на користування надрами та затвердженої державними інстанціями проєктною документацією", – пояснюють у Ferrexpo.

На підприємстві зазначають, що нефракційний відсів, який слідство називає "щебенем", згідно з висновками фахівців Національного наукового центру "Інститут судових експертиз імені професора М.С. Бокаріуса" не є корисною копалиною, а його продаж не є заборонений.

У Полтавському ГЗК наголошують, що Кодекс про надра зобов'язує надрокористувачів раціонально використовувати надра, й починаючи з 1978 року підприємство продавало цей нефракційний відсів для найрізноманітніших цілей: від підсипки доріг у карʼєрах до засипки ям та облаштування паркових зон. Це підвищує ефективність використання природних ресурсів при одночасному захисті та збереженні довкілля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівники Полтавського ГЗК звернулися до Верховного Суду через ризик зупинки підприємства

"Протягом десятиліть підприємство регулярно проходило перевірки Державної служби геології та надр України щодо наявних порушень використання ліцензії на видобуток і перероблення залізних руд, і до 2021 року не мало жодних застережень щодо продажу відсіву третім сторонам", – повідомили у Ferrexpo, уточнивши, що після отримання припису у 2021 році підприємство зупинило збут відсіву.

У Ferrexpo зазначають, що у слідства відсутні факти особистого збагачення підозрюваних представників топменеджменту, в чому їх підозрюють, а з отриманих за збут відсіву коштів сплачувалися всі податки, рента, податок на прибуток тощо.

"Полтавський ГЗК запевняє партнерів, інвесторів та громадськість, що інформація про нібито "викриття" службових осіб підприємства у "привласненні мільйонів гривень" є некоректною. Підприємство діє з максимальною прозорістю, відповідно до законодавства України та високих стандартів корпоративного управління, і співпрацює зі слідством. Консультуючись із юридичними радниками, підприємство дотримується позиції, що у цій справі немає ні складу, ні події злочину", – зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, серед підозрюваних у справі ДБР – голова правління компанії, його заступник, головний бухгалтер, начальник відділу збуту. ПрАТ "Полтавський ГЗК" є одним з підприємств Ferrexpoplc і входить до числа найбільших світових виробників залізорудних окатків.

Також читайте: Ключові акціонери продовжують підтримувати Ferrexpo, включно з BlackRock, – голова ради директорів Куоні