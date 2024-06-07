У Ferrexpo прокоментували заяву ДБР про завершення розслідування щодо топменеджменту Полтавського ГЗК
У ПрАТ "Полтавський ГЗК" з групи Ferrexpo прокоментували заяву Державного бюро розслідувань від 5 червня про завершення досудового розслідування у справі про нібито незаконний видобуток та збут корисних копалин на суму 400 мільйонів гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
За цією справою у 2023 році ДБР висинуло підозри чотирьом посадовцям Полтавського ГЗК. Нібито вони у 2019-2021 роках "створили злочинне угруповання", яке здійснило незаконний продаж щебеневої сировини (нефракційного відсіву) на суму 400 мільйонів гривень, чим завдало державі збитків.
"Незаконність діяльності слідство визначає у тому, що нібито підприємство не отримувало окремого дозволу на видобуток щебеневої сировини, продавало її за заниженими цінами і що це нібито робилося з метою особистого збагачення менеджменту… Полтавський ГЗК не видобував і не продавав щебінь. Технологічний процес видобутку корисних копалин на підприємстві здійснюється у відповідності до затвердженого державними органами проєкту розробки родовища. Комбінат володіє спецдозволом на видобуток залізної руди і здійснює її видобуток, перероблення та збагачення відповідно до чинного спеціального дозволу на користування надрами та затвердженої державними інстанціями проєктною документацією", – пояснюють у Ferrexpo.
На підприємстві зазначають, що нефракційний відсів, який слідство називає "щебенем", згідно з висновками фахівців Національного наукового центру "Інститут судових експертиз імені професора М.С. Бокаріуса" не є корисною копалиною, а його продаж не є заборонений.
У Полтавському ГЗК наголошують, що Кодекс про надра зобов'язує надрокористувачів раціонально використовувати надра, й починаючи з 1978 року підприємство продавало цей нефракційний відсів для найрізноманітніших цілей: від підсипки доріг у карʼєрах до засипки ям та облаштування паркових зон. Це підвищує ефективність використання природних ресурсів при одночасному захисті та збереженні довкілля.
"Протягом десятиліть підприємство регулярно проходило перевірки Державної служби геології та надр України щодо наявних порушень використання ліцензії на видобуток і перероблення залізних руд, і до 2021 року не мало жодних застережень щодо продажу відсіву третім сторонам", – повідомили у Ferrexpo, уточнивши, що після отримання припису у 2021 році підприємство зупинило збут відсіву.
У Ferrexpo зазначають, що у слідства відсутні факти особистого збагачення підозрюваних представників топменеджменту, в чому їх підозрюють, а з отриманих за збут відсіву коштів сплачувалися всі податки, рента, податок на прибуток тощо.
"Полтавський ГЗК запевняє партнерів, інвесторів та громадськість, що інформація про нібито "викриття" службових осіб підприємства у "привласненні мільйонів гривень" є некоректною. Підприємство діє з максимальною прозорістю, відповідно до законодавства України та високих стандартів корпоративного управління, і співпрацює зі слідством. Консультуючись із юридичними радниками, підприємство дотримується позиції, що у цій справі немає ні складу, ні події злочину", – зазначили на підприємстві.
Нагадаємо, серед підозрюваних у справі ДБР – голова правління компанії, його заступник, головний бухгалтер, начальник відділу збуту. ПрАТ "Полтавський ГЗК" є одним з підприємств Ferrexpoplc і входить до числа найбільших світових виробників залізорудних окатків.