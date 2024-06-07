Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot, - Bloomberg

Уряд Німеччини розглядає можливість передати Україні четвертий за ліком зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які обізнані з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

Передбачається, що ще одна батарея ЗРК Patriot від ФРН доповнить попередні три, які Берлін вже передав або обіцяв передати в Україну навесні, коли Росія посилила ракетні удари по Україні.

Однак співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності розповіли, що німецький уряд наразі не ухвалив остаточного рішення.

До слова, наприкінці травня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot та 500 млн євро допомоги.

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