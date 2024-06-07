Франція прозвітувала, яку зброю передала Україні з початку року. Там є обіцяні авіабомби AASM

Міноборони Франції опублікувало звіт щодо наданої з початку 2024 року військової допомоги Україні. Сили оборони, зокрема, отримали від французьких союзників авіабомби AASM.

Передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Список включає поставки, здійснені до 1 травня 2024 року. Загалом за чотири місяці Франція поставила Україні військового обладнання на загальну суму 420 млн євро, до яких було додано 900 млн євро, сплачених до Європейського фонду миру.

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У переліку військової допомоги вказано авіабомби: 3 бомби Mk81 і керовані бомби AASM, кількість яких не розголошується.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у січні обіцяв, що його відомство здійснюватиме постачання цих бомб до української армії. Тоді він заявив, що Париж, починаючи з першого місяця 2024 року, почне передавати Україні по 50 AASM на місяць.

Крім того, з початку року Франція передала Україні понад 100 000 пайків, 1526 приладів нічного бачення, 15 протитанкових систем Milan, 34 броньовані та медичні автотранспортні засоби, 5 вантажівок TRM 10 000, 19 катерів Zodiac Futura, 60 розвідувальних БпЛА, малокаліберну зброю, пальне, боєприпаси.

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Ці зусилля супроводжуються діями у сфері підготовки персоналу, оскільки з початку року майже 2 000 українських солдатів вже пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції.

"Водночас Франція робить свій внесок у безпеку східного флангу Європи через наземне розгортання в Румунії і Естонії, тимчасове повітряне розгортання в Литві, а також постійну морську присутність на Балтиці і в Середземному морі", – заявили в Міноборони Франції.

Зазначимо, AASM Hammer – це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілограмової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 км, але це залежить від висоти пуску.