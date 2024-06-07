Кабмін ухвалив Постанову про цифровізацію бронювання: Мінцифри розповіло, як це працюватиме. ІНФОГРАФІКА

Кабінет міністрів України ухвалив Постанову про цифровізацію бронювання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі. Раніше інформація перевірялась тижнями вручну. Відтепер весь процес бронювання триватиме приблизно годину", - пообіцяли у відомстві.

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Як працюватиме бронювання на порталі Дія:

- керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;

- система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі Оберіг;

- Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

"Якщо перевірка успішна — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та роздрукувати за потреби", - додало Мінцифри.

Як пояснили у міністерстві, на першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.

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"Працюємо спільно з Міноборони та Мінекономіки над цифровізацією процесу бронювання. Та вже готуємось до бета-тестування сервісу", - констатували у Мінцифри.





Раніше, провідні державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, що визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану та мають законну підставу бронювати до 100 відсотків працівників включно, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників своїх підприємств під час звіряння даних у ТЦК та СП.