У Білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну "Іскандерами", - ЗМІ. ФОТО

В Осиповичах Могильовської області, що в Білорусі, на території військової частини будують два нових ангари. За своїми розмірами, а також зовнішнім виглядом вони схожі на укриття для ОТРК "Іскандер", які тут збудували рік тому.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода", яка отримала супутникові знімки цих ангарів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в артилерійській військовій частині № 12147 базується 465-та ракетна бригада. Щонайменше один з її дивізіонів має на озброєнні ОТРК "Іскандер", який може нести звичайні та ядерні заряди. За даними журналістів, всього в Білорусі таких підрозділів може бути два.

На супутниковому знімку від Planet Labs за 19 травня 2024 року видно, що будівництво відбувається на значній частині військової частини, де розташовані "Іскандери". Зокрема, тривають роботи з реконструкції двох занедбаних будівель. Журналісти припускають, що це казарма та їдальня або штаб, бо зовні вони дуже схожі на ті, що вже побудовані на території частини.

Крім цього, праворуч на фото можна побачити, що будуються два ангари, які за розміром і зовнішнім виглядом відповідають ангару, який був побудований рік тому для зберігання російських "Іскандерів". Цей ангар будували з осені 2022 року до квітня 2023 року. Поруч з новими ангарами видно контури ще двох великих фундаментів незрозумілого призначення.

Зазначається, що кожен з таких ангарів може розмістити 12 бойових машин. Саме такі розміри має стандартний дивізіон "Іскандер" у російській армії. До цього комплексу входять: командно-штабна машина, машина життєзабезпечення, самохідна ракетна установка, транспортно-зарядна машина, мобільний пункт підготовки інформації та машина регулювання та обслуговування.

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На початку цього року диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що на озброєння надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер".

Про передачу Білорусі перших ракетних комплексів "Іскандер-М" Лукашенко заявив під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним 19 грудня 2022 року. У лютому 2023 року після навчання на російських полігонах, білоруські військові почали їх самостійно експлуатувати.

Офіційна дальність польоту ракет "Іскандер-М" становить до 500 кілометрів, Тобто, ракети, розташовані в Білорусі, можуть загрожувати майже всій території Польщі, Литви та Латвії, а також більшій частині території України.

Раніше повідомлялося, що у Гомельській області Білорусі, яка знаходиться за понад 300 кілометрів від Київщини, відпрацювали готовність до переходу на воєнний час.

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