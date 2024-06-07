Кислиця в ООН: Росія має "глибоку неприязнь" до Харкова через провал із проголошенням "ХНР"
Російське керівництво та пропагандисти демонструють "глибоку неприязнь" до Харкова та його мешканців, оскільки десять років тому сценарій проголошення "народної республіки" в місті провалився.
Про це заявив на засіданні Радбезу у п’ятницю постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Дипломат нагадав, що тоді до Харкова масово прибували автобуси з російськими "туристами" із Бєлгородської області РФ. "Їм відводилася роль "місцевих протестувальників", які мали стати рушійною силою для відокремлення Харкова від решти України. Ці спроби були відбиті як українською владою, так і місцевими жителями, й конфлікту, який Росія змогла розпалити на Донбасі, в Харкові вдалося запобігти", – наголосив Кислиця.
Він висловив думку, що це викликало глибоку неприязнь до міста та його жителів як у російського керівництва, так і у пропагандистів. Зокрема, на засіданні Радбезу 11 квітня наводилися цитати з їхніх публічно проголошених планів "стерти Харків з лиця землі". Сьогодні Росія це і намагається зробити.
Близькість до кордону з РФ - лише 30 кілометрів - робить Харків уразливим не лише до ударів ракет дальнього радіусу дії та безпілотників, а й керованих авіабомб, а також балістичних ракет С-300, "Іскандерів" та їх північнокорейського аналогу КН-23, зазначив постпред.
"У травні російські війська завдали 76 авіаударів по Харкову, що втричі більше, ніж у квітні. Повітряна тривога в місті у травні тривала 474 години 55 хвилин. Це 15 годин на добу", – підкреслив Кислиця.
Він поінформував членів Радбезу про останні обстріли Харківщини, а також інших регіонів та енергетичної інфраструктури України.