Франція надасть Україні літаки Mirage-2000 та підготує бригаду українських військових,- Макрон

Французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage-2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Про це він заявив у Парижі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми оголошуємо про передачу Україні винищувачів Mirage-2000 та початок підготовки пілотів і механіків для обслуговування літаків. Це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Це відбуватиметься на нашій території", - заявив Макрон.

Лідер Франції не став розголошувати, скільки літаків Mirage-2000 передасть Франція і коли саме це може статися.

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Крім цього, Макрон повідомив, що Франція підготує цілу бригаду української армії, що еквівалентно приблизно 4500 солдатам.

"Франція також буде навчати, тренувати і оснащувати цілу бригаду української армії... Україна знає, що може розраховувати на нашу підтримку так довго, як це буде необхідно", - заявив очільник Французької держави.

Нагадаємо, що президента Франції Макрон анонсував в передачу Україні винищувачів Mirage 2000 у четвер, 6 червня.

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