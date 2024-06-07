Макрон підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру: Важливий етап, щоб вибудувати довготерміновий мир

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це він повідомив у Парижі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

На думку французького лідера, саміт миру буде важливим етапом, щоб вибудувати довготерміновий мир. Крім цього, Макрон заявив, що планує здійснити візит до України.

"Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну. Я вважаю, що саміт, який відбудеться у Швейцарії, буде важливим етапом, щоб вибудувати довготерміновий мир. Сподіваюся, що участь буде якомога ширшою", - сказав політик.

Макрон також висловив сподівання, що на дводенній конференції буде окреслене підґрунтя довготермінового миру, продовольчої та ядерної безпеки.

"Щоб ми змогли чітко визначити цей процес у часі, чітко зрозуміти подальші етапи", - сказав Макрон.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Додамо, що США на конференції представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.