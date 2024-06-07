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Міноборони закликає Раду невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію

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Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д про військову поліцію і повернутися до його розгляду. Фахівці Міноборони спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього документа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

"Створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців", - наголосили в міністерстві.

Також зазначається, що одним з пріоритетів Міністерства оборони є створення вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів.

Нагадаємо, наприкінці травня Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності парламенту рекомендував схвалити законопроєкт № 6569-д про Військову поліцію та супутній законопроєкт № 6570-д, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

5 червня, Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкти щодо створення Військової поліції для додаткових консультацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні розробляють законопроєкт про військову поліцію, - Міноборони

Що пропонували проєкти законів про Військову поліцію?

Як зазначає "Судово-юридична газета", у законопроєктах пропонували наділити Військову поліцію під час проведення заходів щодо затримання осіб, яких підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти й проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Окрім того, передбачалося, що Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Також зазначається, що Військова поліція могла здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Az AZLK
    И военную милицию, и военный беркут, и военное сбу и военные ППС и военную автоинспекцию и военную таможню и военных погранцов и военных спасателей и военных водителей и военных охранников и военных вахтеров! . Сколько силовиков-пенсов еще не пристроены на должностя "НЕфронтовые"
  • Sergiy Vitalyovich
    Терміново треба влаштувати блатних офіцерчиків з військових династій та попродавати трохи місць наближеним, аби їх часом не забрали воювати, адже посади на західних кордонах та блокпостах в тилу вже зайняті? Треба додаткові людолови в формі, які мають кошмарити цивільних, які посміли втекти не бажаючи виконувати роботу тих, хто добровільно давав присягу, але як дійшло до справи, то посилає замість себе бідних, хворих, слабких та старих?
  • Sergiy Vitalyovich
    Якби не мужні, професійні дії поліції - вулиці міст заполонили б сільські пенсіонери, які злісно продавали б картоплю, цибулю, кріп, щавель та іншу городину в невстановлених місцях, вебкам моделі безкарно продавали свої відео і країна б погрузла у гріху та розпусті, а ще дядьки пили б пиво на вулиці і т.п. Це ж справжній апокаліпсис для країни та суспільства в порівнянні з яким війна то дитячі забавки. Тож будьте вдячні та цінуйте ті неймовірні жертви, на які йдуть мужні правоохоронці для збереження економічних, моральних та духовних цінностей країни.
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