Окупанти обстріляли 6 громад Сумщини впродовж дня. В області зафіксовано 54 вибухи

Упродовж дня п'ятниці, 7 червня, російські загарбники здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього в області було зафіксовано 54 вибухи на території низки громад.

Про це повідомила преслужба пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог атакував 6 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Білопільська громада: тут окупанти обстрілювали з артилерії;

Краснопільська громада: ворог гатив з артилерії та мінометів;

Зноб-Новгородська громада: зафіксовані мінометні обстріли;

Шалигинська громада: загарбники обстрілювали з мінометів та артилерії;

Есманьська громада: ворог бив з мінометів та атакував FPV-дроном;

Великописарівську громаду російські загарбники обстрілювали з артилерії, а також скинули на її територію 3 міни.

Нагадаємо, що раніше начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію мешканців зі ще восьми населених пунктів прикордоння.

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