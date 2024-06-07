Окупанти обстріляли 6 громад Сумщини впродовж дня. В області зафіксовано 54 вибухи
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Упродовж дня п'ятниці, 7 червня, російські загарбники здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього в області було зафіксовано 54 вибухи на території низки громад.
Про це повідомила преслужба пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що впродовж дня ворог атакував 6 громад на Сумщині.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Білопільська громада: тут окупанти обстрілювали з артилерії;
- Краснопільська громада: ворог гатив з артилерії та мінометів;
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовані мінометні обстріли;
- Шалигинська громада: загарбники обстрілювали з мінометів та артилерії;
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів та атакував FPV-дроном;
- Великописарівську громаду російські загарбники обстрілювали з артилерії, а також скинули на її територію 3 міни.
Нагадаємо, що раніше начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію мешканців зі ще восьми населених пунктів прикордоння.